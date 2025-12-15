Disagio abitativo | a Bologna un confronto senza precedenti

A Bologna si svolge un confronto senza precedenti sul disagio abitativo, coinvolgendo un parterre istituzionale di alto livello. L'evento offre dati aggiornati e un dibattito aperto sulle sfide attuali e le prospettive future del mercato immobiliare cittadino, evidenziando l'importanza di affrontare con attenzione le criticità legate alla casa.

Un parterre istituzionale di primissimo piano, dati aggiornati e una discussione franca sul presente e sul futuro della casa in città. È stato questo – e molto di più – il convegno sul disagio abitativo organizzato da ASPPI Bologna, il primo appuntamento pubblico guidato dalla nuova presidente Giorgia Giampietro, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato affrontando uno dei temi più sensibili del momento: l’emergenza casa. Giampietro, al suo primo convegno da presidente, ha voluto mettere al centro l’urgenza abitativa, definendola una questione non solo tecnica, ma “una sfida sociale cruciale, capace di incidere sulla coesione delle comunità e sulla qualità della vita”. Ilrestodelcarlino.it

