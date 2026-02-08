Contratto già pronto Inter scippata | il difensore saluta Chivu

L’Inter si prepara a perdere un difensore. Il club ha in tasca già un contratto pronto e sta cercando di chiudere la cessione. Nel frattempo, sul mercato, il nome più caldo è quello di un calciatore che potrebbe lasciare presto la squadra. La situazione si fa calda, e i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Napoli, Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa: «Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!» Stadio Flaminio, l’assessore Onorato svela: «La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni» Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Contratto già pronto, Inter scippata: il difensore saluta Chivu Approfondimenti su Inter Chivu Calciomercato Inter, il difensore saluta già a Gennaio? La situazione L'Inter potrebbe dover affrontare un'eventuale partenza di Francesco Acerbi già a gennaio. Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese Stefan de Vrij ha deciso di lasciare l’Inter già a gennaio, con quattro club pronti a farsi avanti per acquistarlo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Chivu Argomenti discussi: Chivu pronto a rinnovare il contratto con l'Inter: i dettagli e le cifre; La rinascita di Dimarco: numeri da top, l'Inter prepara il rinnovo. Anche Chivu verso la conferma; ? L’Inter pazza di Chivu: pronto già il rinnovo per l’allenatore! I dettagli; Chivu, pronto il rinnovo: i dettagli. Le riflessioni dell’Inter in 5 ragioni fondamentali. Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativaL'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. La stagione del tecnico dell'Inter è davvero positiva con la testa della classifica per ora. tuttomercatoweb.com Inter, primo colpo a costo zero: arriva Pellegrini dalla RomaColpo di scena in ottica calciomercato Inter. Secondo Accomando i nerazzurri prenderanno Pellegrini a costo zero dalla Roma ... interlive.it Acciaierie di Bolzano, stabilimento strategico: perché il contratto con Invitalia può cambiare tutto Applicare la parola “strategico” alle Acciaierie di Bolzano non è una forzatura politica. È una constatazione industriale. Quando il ministro parla di contratto pronto facebook Yildiz, pronto il nuovo contratto con la Juve fino al 2030 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.