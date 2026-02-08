Contratto già pronto Inter scippata | il difensore saluta Chivu

8 feb 2026

L’Inter si prepara a perdere un difensore. Il club ha in tasca già un contratto pronto e sta cercando di chiudere la cessione. Nel frattempo, sul mercato, il nome più caldo è quello di un calciatore che potrebbe lasciare presto la squadra. La situazione si fa calda, e i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Approfondimenti su Inter Chivu

Calciomercato Inter, il difensore saluta già a Gennaio? La situazione

L'Inter potrebbe dover affrontare un'eventuale partenza di Francesco Acerbi già a gennaio.

Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese

Stefan de Vrij ha deciso di lasciare l’Inter già a gennaio, con quattro club pronti a farsi avanti per acquistarlo.

Ultime notizie su Inter Chivu

Argomenti discussi: Chivu pronto a rinnovare il contratto con l'Inter: i dettagli e le cifre; La rinascita di Dimarco: numeri da top, l'Inter prepara il rinnovo. Anche Chivu verso la conferma; ? L’Inter pazza di Chivu: pronto già il rinnovo per l’allenatore! I dettagli; Chivu, pronto il rinnovo: i dettagli. Le riflessioni dell’Inter in 5 ragioni fondamentali.

Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativaL'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. La stagione del tecnico dell'Inter è davvero positiva con la testa della classifica per ora. tuttomercatoweb.com

contratto già pronto interInter, primo colpo a costo zero: arriva Pellegrini dalla RomaColpo di scena in ottica calciomercato Inter. Secondo Accomando i nerazzurri prenderanno Pellegrini a costo zero dalla Roma ... interlive.it

