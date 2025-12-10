Calciomercato Inter il difensore saluta già a Gennaio? La situazione

L'Inter potrebbe dover affrontare un'eventuale partenza di Francesco Acerbi già a gennaio. Secondo fonti di mercato, l'Al-Hilal, team di proprietà di Cristiano Ronaldo e allenato da Simone Inzaghi, avrebbe manifestato interesse per il difensore nerazzurro, rendendo il futuro di Acerbi in bilico durante la sessione di mercato invernale.

Calciomercato Inter. L' Inter si trova al centro di voci di mercato riguardanti Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l' Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, avrebbe mostrato un forte interesse per il giocatore, anche se una trattativa a gennaio appare tutt'altro che semplice. Al momento, i dirigenti dell' Inter non sembrano intenzionati a privarsi del centrale, ritenendolo ancora fondamentale sia in campo sia nello spogliatoio. La possibilità di vedere Acerbi cambiare maglia a gennaio non è del tutto esclusa, ma dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle strategie societarie.

