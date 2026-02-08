Continassa Juve | i convocati per il match contro la Lazio Novità lato rinnovi
La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro la Lazio. In settimana, sono emerse anche novità sui rinnovi e sulle condizioni dei giocatori infortunati. La squadra si prepara a scendere in campo, con alcuni dubbi sulla disponibilità di diversi elementi. La sfida si avvicina e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Convocati Juve per la Lazio: recuperati Kelly e Conceicao, c’è anche Yildiz. Novità importanti lato rinnovi in casa Juve dopo quello di Kenan Yildiz. Ottimisimo sugli adeguamenti dei contratti di Locatelli, Thuram, Kalulu e Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio.
Argomenti discussi: Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione; Vlahovic, da oggi il recupero prosegue alla Continassa; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Juve, Vlahovic è tornato alla Continassa: quando può rientrare.
I convocati: ci sono Conceicao e Kelly. Spalletti si affiderà al 3-4-2-1. Koopmeiners in difesa. Miretti e Yildiz titolari15:47 - KOOPMEINERS POTREBBE GIOCARE IN DIFESA - Quests sera, Koopmeiners potrebbe giocare in difesa al posto di Kelly che non al meglio e potrebbe partire dalla panchina. tuttojuve.com
Juventus arrivata a Parma. I convocati: out solo Vlahovic, Rugani e Milik. Domani Spalletti farà alcuni cambi21:24 - CAMBI DI FORMAZIONE - La Juventus è a Parma dove domani affronterà i gialloblù al Tardini. Spalletti per questo match si affiderà al 4-2-3-1 e rispetto alla ... tuttojuve.com
