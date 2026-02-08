La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro la Lazio. In settimana, sono emerse anche novità sui rinnovi e sulle condizioni dei giocatori infortunati. La squadra si prepara a scendere in campo, con alcuni dubbi sulla disponibilità di diversi elementi. La sfida si avvicina e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Convocati Juve per la Lazio: recuperati Kelly e Conceicao, c’è anche Yildiz. Novità importanti lato rinnovi in casa Juve dopo quello di Kenan Yildiz. Ottimisimo sugli adeguamenti dei contratti di Locatelli, Thuram, Kalulu e Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: i convocati per il match contro la Lazio. Novità lato rinnovi

Approfondimenti su Continassa Juve

La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Continassa Juve

Argomenti discussi: Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione; Vlahovic, da oggi il recupero prosegue alla Continassa; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Juve, Vlahovic è tornato alla Continassa: quando può rientrare.

I convocati: ci sono Conceicao e Kelly. Spalletti si affiderà al 3-4-2-1. Koopmeiners in difesa. Miretti e Yildiz titolari15:47 - KOOPMEINERS POTREBBE GIOCARE IN DIFESA - Quests sera, Koopmeiners potrebbe giocare in difesa al posto di Kelly che non al meglio e potrebbe partire dalla panchina. tuttojuve.com

Juventus arrivata a Parma. I convocati: out solo Vlahovic, Rugani e Milik. Domani Spalletti farà alcuni cambi21:24 - CAMBI DI FORMAZIONE - La Juventus è a Parma dove domani affronterà i gialloblù al Tardini. Spalletti per questo match si affiderà al 4-2-3-1 e rispetto alla ... tuttojuve.com

#Juve, le ultime dalla Continassa Gli aggiornamenti facebook

Continassa #Juve live Le ultime news x.com