Europei di Figura 2026 Gutmann Rizzo e Guignard-Fabbri sul podio | è festa azzurra

Ai Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026 a Sheffield, i rappresentanti italiani Gutmann, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato il podio, consolidando la presenza azzurra nella competizione. Mentre si avvicina l’ultima giornata di finali, il team italiano prosegue la sua prestazione positiva, contribuendo a un risultato di rilievo in questa importante manifestazione sportiva europea.

Sheffield – In attesa dell'ultima giornata di finali, in programma oggi, agli Europei di Pattinaggio di Figura l'Italia brilla di medaglie. A salire sul podio è stata Lara Naki Gutmann, che ha messo al collo la medaglia di bronzo nella gara individuale femminile. L'atleta tricolore ha chiuso il suo programma con il punteggio complessivo di 186.87. E' stata preceduta, sul podio, da Petronkina (con 216.14) e da Hendrickx (191.26), che ha vinto la gara a Sheffield. Gutmann è la quarta azzurra della storia a conquistare un alloro nella manifestazione continentale. In seguito, nella gara individuale maschile del libero, è stato Matteo Rizzo a prendersi una medaglia.

Europei di figura: Rizzo e Guignard-Fabbri, splendidi argenti

Ai Campionati Europei di figura a Sheffield, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato due medaglie d'argento, aggiungendo un altro importante risultato alla loro carriera. Matteo Rizzo ottiene così la quarta medaglia continentale e il pass olimpico, mentre Charlene e Marco si confermano alla sesta posizione in una competizione di alto livello. Un evento che testimonia la crescita e la qualità del pattinaggio artistico italiano.

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per una medaglia

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield. Seguiremo le ultime gare e gli aggiornamenti sui partecipanti, con particolare attenzione alle prestazioni di Guignard e Fabbri alla ricerca di una medaglia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui risultati di questa importante giornata di sport.

È argento! Charlène Guignard e Marco Fabbri vanno a podio agli Europei di pattinaggio di figura! Quella in Gran Bretagna nella danza è la loro quinta medaglia consecutiva a livello continentale. https://bit.ly/4jJhrSS FISG - Federazione Italiana Sport d - facebook.com facebook

INOSSIDABILI Charlène Guignard e Marco Fabbri salgono ancora sul podio agli Europei di pattinaggio di figura! La coppia azzurra si tinge di ARGENTO nella danza in Gran Bretagna! È la loro sesta medaglia in carriera, la QUINTA CONSECUTIVA!