Conte carica il Napoli | Col Chelsea gara cruciale non siamo mai stati dominati

Antonio Conte si presenta carico alla vigilia di Napoli-Chelsea. Il tecnico azzurro ha detto che la partita sarà decisiva e ha assicurato che il suo team non è mai stato dominato dagli avversari. Conte punta tutto sulla forza del gruppo e sulla voglia di fare bene, senza lasciarsi condizionare dall’importanza della sfida.

Antonio Conte alza la voce alla vigilia di Napoli-Chelsea, match decisivo per il cammino europeo degli azzurri. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, l'allenatore del Napoli ha chiarito subito il peso della sfida: «Una finale? Assolutamente no, ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti: con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff». Conte non sottovaluta l'avversario: «Non affrontiamo l'ultima della classe, ma i campioni del Mondiale per Club. Conosco bene il Chelsea come club, ci ho lavorato due anni vincendo una Premier League e una FA Cup.

