il tecnico non abbiamo mai perso la calma una vittoria meritata e importante

"Difficile trovare un aspetto negativo dopo una prestazione del genere. Abbiamo disputato un primo tempo addirittura migliore rispetto a quello di Tavarnelle Val di Pesa". Spende parole importanti a fine partita Simone Venturi per il suo Prato. Non solo per la prova sfoggiata contro il Ghiviborgo, ma pure per la reazione dopo lo svantaggio iniziale. "E’ incredibile come ogni volta prendiamo gol al primo tiro in porta. Stavolta bisogna fare i complimenti a Mariotti, che ha segnato una splendida rete. Da quel momento in avanti la squadra è stata brava a non perdere la calma: nella prima frazione abbiamo costruito tante occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

