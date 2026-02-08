Conte sa instillare nei giocatori i valori della resistenza e della sofferenza | sarà dura scalzarlo da lì

Il Genoa perde 3-2 in casa contro il Napoli, nonostante abbia un uomo in più sul campo. La partita si è accesa nel secondo tempo, ma alla fine i partenopei sono riusciti a conquistare il risultato grazie a una maggiore determinazione. Conte, seduto in tribuna, osserva con attenzione, sapendo che il suo metodo di far crescere la squadra sulla resistenza e la sofferenza sta dando i suoi frutti, anche se questa volta il risultato non sorride ai rossoblù.

Il Genoa perde 3-2 in casa contro il Napoli pur avendo un uomo in più. La Gazzetta lo sottolinea nell’analisi della partita di Sebastiano Vernazza che si sofferma anche sull’episodio del rigore concesso nel finale alla squadra di Conte. Scrive la Gazza: Partita in equilibrio, fino al rosso a Juan Jesus. Lì De Rossi si è illuso di poter vincere, ha osato il 3-4-2-1 e all’89’ l’inserimento di Cornet, un’ala offensiva, per Vitinha si è rivelato il più azzardato dei cambi. Sarebbe stato meglio aggiungere un “ramazzatore” e intascarsi il punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte sa instillare nei giocatori i valori della resistenza e della sofferenza: sarà dura scalzarlo da lì Approfondimenti su Conte Resistenza Cassano: “Sarà dura per l’Inter, Conte la prepara come la finale della Coppa del Mondo” Antonio Cassano ha commentato la prossima sfida tra Inter e Napoli, sottolineando le difficoltà che i nerazzurri potrebbero incontrare. Rosucci: «Fascia da capitano? Sono la Martina di sempre, qui dal giorno 1 e i valori della Juve me li porto addosso» – VIDEO

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.