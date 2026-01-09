Cassano | Sarà dura per l’Inter Conte la prepara come la finale della Coppa del Mondo

Antonio Cassano ha commentato la prossima sfida tra Inter e Napoli, sottolineando le difficoltà che i nerazzurri potrebbero incontrare. Durante la trasmissione Viva El Futbol su YouTube, l’ex calciatore ha analizzato la partita, evidenziando l’impegno e la preparazione di Conte, paragonandola a una finale della Coppa del Mondo. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche di un incontro molto atteso a San Siro.

Nel corso di Viva El Futbol su YouTube, Antonio Cassano ha acceso il dibattito in vista della supersfida di San Siro tra Inter e Napoli, offrendo una lettura tutt’altro che scontata. Secondo Cassano, il recente pareggio del Napoli contro l’Hellas non è necessariamente una buona notizia per i nerazzurri: “ Da quando Conte è arrivato, vedo un Napoli diverso ”, ha spiegato, sottolineando come la squadra partenopea stia crescendo in personalità e convinzione. Pur ribadendo che l’Inter abbia la rosa più forte degli ultimi cinque anni, l’ex fantasista ha messo in guardia su alcune variabili tattiche che potrebbero complicare la serata dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

