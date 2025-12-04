Rosucci | Fascia da capitano? Sono la Martina di sempre qui dal giorno 1 e i valori della Juve me li porto addosso – VIDEO
di Marco Baridon Rosucci, intervenuta a Fossano all’evento organizzato da Balocco, ha rilasciato queste dichiarazioni. Le parole del capitano della Juventus Women. (inviato a Fossano) – Martina Rosucci, capitano della Juventus Women, è intervenuta dal palco del Cinema Teatro ‘I Portici’ a Fossano in un evento organizzato da Balocco. Queste le sue dichiarazioni. SFIDA ALLA ROMA – «Le ragazze della nazionale sono tornate ieri, oggi abbiamo fatto allenamento tutte insieme. C’è molta energia, mancano diciassette giorni se non sbaglio alla pausa e abbiamo cinque partite importantissime che saranno sicuramente decisive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
