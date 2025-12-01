L’analisi di Roma-Napoli 0-1 a cura di Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Eccone uno stralcio: Tornano in due. Il miglior Napoli e il gioco all’italiana. Mai così chiara la sfida tra due maestri del campionato. Il tema lo detta lo sconfitto: Gasperini che per squalifica guida come da una nuvola la sua Roma, ancora scossa, con il Milan che le ha appena strappato il comando della classifica. È il solito. Controlli stretti, a ciascuno il suo avversario, la risaputa dottrina di Gasperini. Conte l’accetta ma non la subisce, anzi la ribalta in suo favore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tornano il miglior Napoli e il gioco all’italiana, Conte non chiedeva di meglio (Corbo)