Consultinvest la reazione non arriva E’ l’ambiziosa Latina a festeggiare

La Consultinvest rimane a secco di reazioni e incassa un’altra sconfitta. La squadra di Loreto Morandotti subisce un netto 84-58 contro Latina, che festeggia senza troppi complimenti. La partita si è subito messa in salita per i padroni di casa, che non sono riusciti a trovare il ritmo giusto e hanno visto gli avversari allontanarsi nel punteggio. Alla fine, Latina si prende i due punti senza troppi sforzi, lasciando i locali a leccarsi le ferite.

consultinvest 58 latina 84 CONSULTINVEST LORETO Morandotti 13, Del Prete 0, Aglio 3, Machniz 0, Lomtazde 0, Pillastrini 5, Valentini 11, Delfino 9, Terenzi 2, Tognacci 5, Graziani 2, Sgarzini 8. Allenatore: Ceccarelli. BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA Chiti 15, Cipolla 11, Gallo 19, Di Emidio 8, Bakovic 3, Maiga 5, Simonetti 6, Pellizzari 8, Nwouhocha 0, Palombo 0, Sacchetti 9. Allenatore: Gramenzi. Non arriva la reazione attesa per la Consultinvest Loreto Pesaro, che al PalaMegabox incappa in una sconfitta pesante contro il Latina Basket 2010, formazione costruita per il salto di categoria e capace di imporre il proprio ritmo soprattutto nella seconda metà di gara.

