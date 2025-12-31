Il Pd contro la maggioranza comunale | Manca il revisore dei conti salta la prima seduta del consiglio sul bilancio

Il consigliere comunale ha annunciato il rinvio della prima seduta dedicata all’approvazione del bilancio, a causa dell’assenza dei revisori dei conti. La mancanza di questa figura ha impedito lo svolgimento regolare dell’assemblea. La questione evidenzia le criticità nella gestione amministrativa e la necessità di garantire la presenza degli organi di controllo per assicurare trasparenza e correttezza nelle procedure finanziarie del Comune.

Prima seduta del consiglio comunale dedicata all'approvazione del bilancio, saltata per mancanza dei revisori dei conti. A denunciare quanto accaduto in aula il Pd con i consiglieri Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti. I consiglieri del Pd Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti evidenziano la mancanza del revisore dei conti con la seduta rinviata al 12 gennaio.

