Congedo parentale fino a 14 anni | cosa cambia dal 2026 e le istruzioni INPS

Dal 2026 i genitori lavoratori dipendenti potranno usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni dei figli, invece che fino ai 12 come avveniva finora. La novità entra in vigore il 1° gennaio 2026, dando più tempo alle famiglie per prendersi cura dei figli senza perdere il diritto. L’INPS ha già pubblicato le istruzioni per chi vorrà fare domanda.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti hanno più tempo per usare il congedo parentale: non più entro i 12 anni del figlio, ma entro i 14 anni. La novità arriva con la Legge di Bilancio 2026 e viene spiegata dall’INPS nel messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, che chiarisce regole, decorrenza e modalità di domanda. In pratica, molte famiglie potranno programmare meglio l’astensione dal lavoro per seguire i figli in età scolare e preadolescenziale, senza perdere il diritto a fruire del congedo entro i limiti previsti. Ecco come funziona nel 2026 il congedo parentale fino a 14 anni. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Approfondimenti su Congedo Parentale

A partire dal 2026, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità per i genitori, tra cui il congedo per malattia del figlio fino a 10 giorni, il congedo parentale fino ai 14 anni e un bonus di 60 euro per le mamme.

Ultime notizie su Congedo Parentale

