Congedo parentale fino a 14 anni chi può fare domanda nel 2026 e chi no | la circolare Inps

Il congedo parentale fino a 14 anni permette ai genitori di richiederlo fino al compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino. La circolare Inps fornisce le indicazioni su chi può usufruirne nel 2026 e chi, invece, non ha diritto. È importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta per pianificare al meglio il congedo e tutelare i diritti delle famiglie.

Da quest'anno il congedo parentale si può richiedere fino a quando il figlio non ha compiuto 14 anni. Ma questa possibilità spetta solo ai dipendenti, non a lavoratrici e lavoratori autonomi. L'Inps ha diffuso una circolare con le indicazioni per fare domanda.

