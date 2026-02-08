confermate le date referendum salvato dal golpe giudiziario

Questa mattina le date ufficiali del referendum sono state confermate: si vota il 6 febbraio e il 6 novembre. L’ordinanza che poteva spostare le urne è arrivata, ma le scadenze restano quelle già annunciate. La decisione è stata presa dopo mesi di attesa e alcune voci all’interno del Palazzaccio sembrano aver spinto per mantenere le date già stabilite, nonostante le tensioni tra i membri della Corte.

L’ordinanza che poteva far slittare le urne ha due date: 6 febbraio e 6 novembre. Era pronta da mesi? Alcuni membri del Palazzaccio, d’altronde, sono apertamente schierati. Spetta ai cittadini pretendere imparzialità. Su queste pagine Alessandro Sallusti ha già scritto della sorprendente ordinanza con cui, a un mese e mezzo dal voto, la Cassazione ha deciso di riscrivere il quesito referendario sulla riforma della giustizia. Da portavoce del comitato del Sì, l’ex direttore del Giornale ha descritto la curiosa anomalia, ma forse sarebbe meglio parlare di inquietante anormalità, per cui un’ex deputata del Pd ritornata nei ranghi della magistratura decida come giudice il merito di un plebiscito che il Pd avversa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Consiglio dei ministri ha confermato le date del referendum: si terrà il 22 e 23 marzo.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No e ha confermato le date del referendum, fissate per il 22 e 23 marzo 2026.

Argomenti discussi: Referendum, Mattarella firma il decreto del governo: confermate le date del 22-23 marzo; Referendum Giustizia, il governo tira dritto: integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzo; Referendum Giustizia, il Cdm integra quesito dopo Cassazione: la data resta il 22-23 marzo; Referendum Giustizia, Mattarella firma: confermate le date. Ma il Pd: Prepotenza istituzionale.

Referendum, Mattarella firma il decreto del governo: confermate le date del 22-23 marzoNon cambia la data del referendum: il Consiglio dei ministri stamattina ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione ch ... msn.com

Referendum, confermate le date 22-23 marzoROMA « Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il Referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al Presi ... corrieredellacalabria.it

