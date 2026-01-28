Sentenza del TAR boccia il Comitato No | confermate le date del referendum

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No e ha confermato le date del referendum, fissate per il 22 e 23 marzo 2026. La decisione elimina ogni dubbio sulla data e permette di procedere con la campagna elettorale come previsto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No per il referendum, che contestava la scelta del governo di fissare la data del referendum al 22-23 marzo 2026. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento" scrive il Tar nella sentenza, e chiude:" Non sussistono ragioni affinché l'Esecutivo differisca l'indizione del voto". Si dice soddisfatto il ministro della Giustizia Nordio:" La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento - in questo caso la richiesta parlamentare - le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato del No, confermando la validità della data del referendum sulla giustizia fissata per il 22 e 23 marzo 2026.

Il fronte del Sì, che sostiene la riforma della giustizia, appare in vantaggio secondo le ultime rilevazioni.

