Conferenza stampa Thorstvedt dopo Sassuolo Inter | Peccato per il gol annullato e l’espulsione a Matic Per me l’Inter è la più forte in Serie A

Dopo la partita tra Sassuolo e Inter, Thorstvedt ha commentato la sconfitta schiacciante per 0-5. Il centrocampista dei neroverdi ha espresso rammarico per il gol annullato e l’espulsione di Matic, ma non ha nascosto la sua ammirazione per i nerazzurri, che considera la squadra più forte in Serie A.

