Conferenza stampa Thorstvedt dopo Sassuolo Inter | Peccato per il gol annullato e l’espulsione a Matic Per me l’Inter è la più forte in Serie A
Dopo la partita tra Sassuolo e Inter, Thorstvedt ha commentato la sconfitta schiacciante per 0-5. Il centrocampista dei neroverdi ha espresso rammarico per il gol annullato e l’espulsione di Matic, ma non ha nascosto la sua ammirazione per i nerazzurri, che considera la squadra più forte in Serie A.
Inter News 24 Conferenza stampa Thorstvedt, al termine di Sassuolo Inter sono queste le parole del centrocampista dei neroverdi, sconfitti 0-5. Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha analizzato la sconfitta contro l’ Inter al Mapei Stadium, commentando vari aspetti della partita, dal gol annullato alla difficoltà di affrontare una squadra di grande livello come quella di Cristian Chivu. AMAREZZA – « Se il mio gol fosse stato valido la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, saremmo stati di più dentro la partita. Peccato che era fuorigioco ma è così. Abbiamo creato altre occasioni per far gol ma è un peccato ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Thorstvedt deluso dopo Inter-Sassuolo: «Con il mio gol potevamo cambiare la partita. Sono i più forti, ma sul rosso a Matic ho qualcosa »
Thorstvedt amaro dopo Sassuolo Inter: «Col mio gol la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Loro sono i più forti! Sul rosso a Matic vi posso dire una cosa»
Kristian Thorstvedt non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter.
