Conegliano batte Scandicci 3-0 e si prende il comando della classifica. La squadra veneta domina in casa, lasciando poche possibilità alle avversarie. Nel frattempo, Novara supera Milano al tiebreak e si mantiene tra le prime. Il Bisonte Firenze conquista una vittoria importante, agganciando a quota 27 punti l’Eurotek Laica Uyba.

Conegliano blinda virtualmente il primo posto in classifica nella decima giornata di ritorno. Continua senza sosta la corsa della corazzata Imoco, che si abbatte come un ciclone tropicale contro la Savino del Bene Scandicci. Dopo un primo set ai vantaggi (41-43), le pantere gestiscono al meglio la gara, cogliendo la nona vittoria consecutiva. Molto bene Haak (27 punti) e De Gennaro (Mvp). Per Scandicci Antropova realizza 24 punti. Alle loro spalle, Novara supera (per la terza volta in stagione) Milano al tiebreak. I 33 punti di Tolok (di cui 7 con 3 ace al 5°) sono decisivi, anche se l’mvp è un’ottima Ishikawa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conegliano si impone su Scandicci e prende il largo. Novara supera Milano al tiebreak

