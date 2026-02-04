Champions donne | Conegliano vince e chiude 1ª Milano spreca è seconda Beffa Scandicci | ko sfiderà Novara

Conegliano conquista la vittoria contro Lodz e chiude al primo posto nel girone. Milano, invece, perde in casa contro Istanbul e si prepara a essere seconda, mentre Scandicci subisce una sconfitta che la manda a sfidare Novara negli ottavi. Le venete hanno dominato facilmente, mentre le altre italiane sono state sconfitte al quinto set, tra sorprese e delusioni.

Milano e Scandicci sfiorano l’impresa nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, ma dovranno passare dai playoff, dove sarà derby italiano tra le toscane e Novara. Fra due settimane, con la formula delle due gare di andata e ritorno, Scandicci-Novara (la vincente troverà il Fenerbahce), Zeren-Schweriner (ai quarti aspetta Conegliano), Milano-Olympiakos (chi passa affronta il Vakifbank). La Savino del Bene Scandicci dovrà passare attraverso i playoff per proseguire il percorso in Europa, visto il risultato di Istanbul. Dopo il 3-1 dell'andata, nella gara odierna le toscane si portano sul 2-0, ma una super Markova (32 punti) trascina le sue al tie-break. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La quarta giornata dei gironi di Champions League femminile vede le squadre italiane in evidenza: Scandicci, Milano e Conegliano si trovano in una posizione di controllo, mentre Novara tenta un’impossibile rimonta a Istanbul.

