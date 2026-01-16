Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO con Marche

Sono state pubblicate le informazioni aggiornate sul concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, inclusi i requisiti di ammissione e il voto minimo necessario per la prova orale. Gli USR stanno rendendo disponibili i dettagli, con aggiornamenti anche per le Marche. Questa fase rappresenta un passo importante per i candidati in attesa di conoscere le modalità di accesso e i criteri di valutazione previsti dal concorso.

D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 art. 8, comma 2, del “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso eo tipologia di posto”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

