Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO con Liguria

Sono disponibili online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo richiesto per il concorso docenti PNRR3 della scuola secondaria, aggiornato anche per la Liguria. Gli USR hanno iniziato a pubblicare i criteri di accesso, fornendo indicazioni chiare ai candidati. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel processo di selezione, offrendo trasparenza e aggiornamenti utili per la preparazione alla prova.

Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025.

