Concistoro la croce pettorale indossata dal cardinale Parolin parla napoletano
Durante il primo concistoro convocato da Papa Leone, il cardinale Pietro Parolin ha indossato una croce pettorale che, sorprendentemente, richiama elementi della tradizione napoletana. Questa scelta simbolica evidenzia un collegamento tra la figura ecclesiastica e la cultura locale, sottolineando l’importanza delle radici e delle tradizioni nel contesto della Chiesa. Un dettaglio che arricchisce il significato dell’occasione e della presenza del cardinale.
Parla ‘napoletano’ la croce pettorale che il cardinale Pietro Parolin ha indossato in occasione del primo concistoro convocato da Papa Leone. Il prezioso oggetto gli è stato donato in occasione della visita a Casoria per commemorare un suo predecessore, il segretario di Stato Domenico Maglione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
