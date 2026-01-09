Concistoro la croce pettorale indossata dal cardinale Parolin parla napoletano

Durante il primo concistoro convocato da Papa Leone, il cardinale Pietro Parolin ha indossato una croce pettorale che, sorprendentemente, richiama elementi della tradizione napoletana. Questa scelta simbolica evidenzia un collegamento tra la figura ecclesiastica e la cultura locale, sottolineando l’importanza delle radici e delle tradizioni nel contesto della Chiesa. Un dettaglio che arricchisce il significato dell’occasione e della presenza del cardinale.

Nuovo #Concistoro a giugno, il #Papa: ne faremo uno ogni anno A conclusione dell’ultima sessione del Concistoro, Leone XIV ha espresso la volontà di proseguire su questo cammino, in “continuità” con quanto richiesto nelle congregazioni generali pre-Con - facebook.com facebook

#Tg2000, #8gennaio 2026 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Concistoro #Papa #Venezuela #Maduro #Ucraina #Kieb #Dnipropetrovsk #Odessa #Minneapolis #Trump #AccaLarentia #sciopero #treni #CransMontana #Etna #Maltempo #Neve #TV2000 @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.