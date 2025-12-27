Il Natale del cardinale Zuppi | L’amore vince su tutto
Prima la messa in una stazione centrale gremita di viaggiatori e fedeli. Poi il rito nella suggestiva cornice della cattedrale e, infine, l’abbraccio con le forze dell’ordine al lavoro. È questo il riassunto della vigilia di Natale del cardinale Zuppi, che ha celebrato le sante messe con due funzioni che sono entrate nel cuore dei bolognesi e dei credenti. Alle 21 di mercoledì si è svolta la santa messa nella hall dell’Alta velocità dello scalo ferroviario. Una tradizione ormai, celebrata appunto dall’arcivescovo Zuppi, e curata da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, cooperativa sociale DoMani e altre realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
