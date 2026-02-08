Un anziano di 74 anni di San Ginesio ha perso quasi 30 mila euro in una truffa telefonica. La vittima ha ricevuto una chiamata in cui il ladro ha usato la tecnica del

Vittima di una truffa telefonica con la tecnica del " caller Id spoofing ", un 74enne di San Ginesio aveva perso quasi 30mila euro. Ma i carabinieri sono riusciti a restituire l’intera somma prelevata. Alcuni mesi fa, il 74enne ha ricevuto sul suo cellulare un sms che lo invitava a contattare un subito funzionario dell’azienda italiana Nexi, specializzata nell’offerta di servizi e sistemi per il pagamento digitale per banche e aziende: secondo il messaggio, era in corso una disposizione di pagamento di 1.490 euro con il suo conto corrente. Il pensionato, credendo di essere davvero vittima di un’operazione fraudolenta, ha contattato subito il numero che gli era stato indicato, e ha parlato così con una persona che si è spacciata per l’operatore antifrode della sua banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il numero dell'Arma truffano un anziano

