Truffano e derubano anziano a Mandia di Ascea | nei guai 2 giovani

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri a Mandia, frazione di Ascea, con l'accusa di aver truffato e derubato un anziano. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulle frodi ai danni di persone anziane. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Furto a Mandia, frazione di Ascea: due giovani sarebbero stati bloccati dai carabinieri con l'accusa di truffa ai danni di un anziano. Dopo essersi presentati come conoscenti della vittima, con una scusa i due si sarebbero introdotti nella sua abitazione rubandogli una somma di denaro.

