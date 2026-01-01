Anziano confuso schiamazzi liti un cane vagante | gli interventi dell’Arma a San Silvestro

La notte di Capodanno nella provincia di Piacenza si è svolta senza gravi incidenti, anche se i carabinieri hanno effettuato numerosi interventi. Sono stati coinvolti servizi di assistenza a un anziano confuso, gestione di schiamazzi e liti, e il controllo di un cane vagante. Le operazioni hanno contribuito a mantenere la sicurezza pubblica, garantendo tranquillità e ordine nel territorio durante le celebrazioni di fine anno.

È trascorsa senza particolari criticità, ma con numerosi interventi, la notte di Capodanno nel territorio della provincia di Piacenza, dove i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono stati impegnati in un'intensa attività operativa finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, la.

