Comuni montani Baldazzi rilancia | Adesso serve un’unione di Vallata Anche Bologna e Imola aiutino

E' Castel del Rio l'unico comune montano rimasto nel circondario imolese. Già, perché dopo la revisione governativa dei criteri di classificazione per accedere all'elenco dei territori di montagna italiani, solo il municipio di Palazzo Alidosi è risultato idoneo: "La vallata del Santerno non ha veri confini, siamo tutti legati sia sotto il profilo amministrativo che dal punto di vista economico – ragiona il sindaco alidosiano Alberto Baldazzi –. I nuovi parametri mettono in evidenza una lieve differenza territoriale tra Castel del Rio e gli altri tre paesi della nostra collina, ma i destini restano comuni".

