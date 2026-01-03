Sono stati approvati i trasferimenti ai Comuni del Circondario delle quote relative ai proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. In particolare, Imola riceverà circa 212 mila euro, con fondi anche destinati a Bassa e Vallata. Questi trasferimenti rappresentano un importante supporto alle amministrazioni locali per la gestione e il miglioramento dei servizi sul territorio.

Disco verde al trasferimento ai Comuni del Circondario delle quote di competenza sui proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’atto, firmato dalla dirigente dell’Area finanziaria e tributi, Claudia Paparozzi, prevede l’impegno di una somma complessiva di oltre 240mila euro, riferita alle multe incassate nel 2024, da destinare – come previsto dalla normativa – a interventi di manutenzione stradale e segnaletica. Il provvedimento rientra nel sistema delle funzioni esercitate in forma associata dal Circondario. Tra le convenzioni attive figura anche quella relativa alla polizia locale (alla quale non aderisce solo Castel San Pietro), ambito dal quale originano i proventi delle sanzioni oggetto del trasferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, soldi in arrivo ai Comuni. Imola incassa 212 mila euro. Fondi anche a Bassa e Vallata

Io son dell'idea che, i soldi presa dalle strade, debbano tornare sulle strade. Bollo auto e multe dovrebbero pagare le asfaltature ( e porca puttana piantiamola di fare le gare al ribasso). - facebook.com facebook