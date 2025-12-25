Comuni montani il ministro apre alla revisione dei criteri di classificazione | si parte dalla proposta della Regione Abruzzo

25 dic 2025

Si va verso la modifica del decreto del ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia Roberto Calderoli riguardo i nuovi criteri di classificazione dei comuni montani ed è proprio la proposta portata alla Regione Abruzzo in commissione Politiche per la montagna della conferenza delle Regioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Giacomo Rossi (Cm): «Il Governo riveda i criteri per la classificazione dei comuni montani»

Leggi anche: “I criteri del governo per la classificazione dei comuni montani colpiranno molti cittadini”

