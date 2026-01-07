La telefonata che svuota le carte da remoto | come funziona la truffa dei wallet digitali

La truffa dei wallet digitali attraverso telefonate fraudolente sfrutta l’inganno di un codice approvato sotto pressione. I criminali, con una semplice telefonata, possono ottenere il consenso e aggiungere le vostre carte ai loro wallet digitali, svuotando i fondi da remoto. È importante conoscere le modalità di questa frode per proteggere i propri dati e risorse finanziarie.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.