Colpo Juve al Dall' Ara Cabal stende il Bologna 1-0

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ottiene una vittoria importante sul campo del Bologna, grazie a una rete di Cabal. Con questo risultato, i bianconeri di Spalletti superano in classifica la squadra di Italiano, consolidando la loro posizione nella stagione in corso. Una sfida decisa da un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative nel cammino delle due squadre.

colpo juve al dall ara cabal stende il bologna 1 0

© Ilgiornaleditalia.it - Colpo Juve al "Dall'Ara", Cabal stende il Bologna 1-0

In classifica i bianconeri di Spalletti scavalcano la squadra di Italiano. BOLOGNA - Colpaccio Juventus al Dall'Ara. È una rete di testa di Cabal nella ripresa a regalare i tre punti alla formazione bianconera, che torna a ridosso della zona Champions League. Il Bologna bussa alla porta di Di Gregor. Ilgiornaleditalia.it

SERIE A: BOLOGNA - JUVENTUS [LIVE REACTION]

Video SERIE A: BOLOGNA - JUVENTUS [LIVE REACTION]

colpo juve dall araColpo Juve al “Dall’Ara”, Cabal stende il Bologna 1-0 - E' una rete di testa di Cabal nella ripresa a regalare i tre punti alla formazione bianconera, che to ... italpress.com

colpo juve dall araSerie A, la Juventus espugna il Dall'Ara vincendo 1-0 contro il Bologna - Il match, disputatosi al Dall'Ara con fischio d'inizio alle 20:45, è stato deciso nel ... firenzeviola.it