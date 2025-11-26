Mense scolastiche a Frosinone mamme in protesta | Menù poco adatto ai bambini e tanto spreco

A Frosinone cresce il malcontento dei genitori riguardo al menù servito nelle mense scolastiche comunali, in particolare nelle sezioni dell’infanzia. Da settimane diverse mamme segnalano che molte pietanze proposte – legumi, zuppe, insalata, finocchi, carote crude, broccoli – risultano poco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una presunta maxi-frode nelle forniture di olio destinato alle mense scolastiche rischia di finire in tribunale. La Procura di Lecce, al termine dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Gallipoli, ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone e per la societ - facebook.com Vai su Facebook

Olio di semi venduto per olio di oliva nelle mense scolastiche: chiesto il processo per tre corrieresalentino.it/2025/11/olio-d… via @Corriere Salentino Vai su X

Aversa, mensa: rabbia delle mamme in piazza contro i ritardi del Comune - Anche ieri mattina le mamme di Aversa sono tornate a far sentire la loro voce contro il mancato avvio del ... Come scrive ilmattino.it

Bambino di 4 anni mangia il pesce alla mensa dell'asilo comunale e finisce in ospedale: ira e paura delle mamme - Il livello di nervosismo tra le famiglie che hanno bambini e ragazzi che usufruiscono della mensa scolastica è alle stelle. Si legge su ilgazzettino.it

Elementari, è polemica. Mamme contro i rincari della mensa scolastica: "Famiglie penalizzate" - Modena, 9 agosto 2025 – Il Comune di Modena ha deciso di aumentare il costo della mensa scolastica per i bambini che frequentano le elementari, un aumento non certo irrisorio se calcoliamo il rincaro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it