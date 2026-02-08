Coach Nicola | il massimo in fisicità e limitare gli errori
La diciannovesima giornata di campionato mette di fronte Nutribullet Treviso e Olimpia Milano. La partita si gioca lunedì sera alle 20:30 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Treviso cerca di migliorare la sua posizione in classifica, mentre Milano punta a consolidare il primato. Coach Nicola ha appena parlato di massimizzare la fisicità e di ridurre gli errori, aspetti fondamentali per ottenere una vittoria. La sfida promette intensità e tanti spunti da seguire da vicino.
la diciannovesima giornata della stagione propone una sfida decisiva tra nutribullet treviso basket e olimpia milano, in programma lunedì sera alle 20:30. due roster di alto livello si fronteggiano in una contesa che richiede intensità fisica, difesa pronta e gestione accurata dei possessi. treviso è determinata a proseguire il percorso di crescita tracciato nelle ultime uscite, mantenendo alta la concentrazione per trasformare ogni occasione in un reale vantaggio. treviso mira a consolidare i progressi mostrati nel periodo recente, pur riconoscendo che i dettagli possono fare la differenza. contro milano, squadra vocata a una notevole fisicità e a uno spirito combattivo, sarà cruciale limitare gli errori che, in questa cornice, hanno un peso significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Il centrocampista: "Abbiamo lottato con coraggio, però dobbiamo limitare gli errori». Pobega in tackle sull’arbitro: "È un regolamento per furbi»
Il centrocampista Pobega ha commentato la partita, sottolineando lo spirito combattivo e la necessità di ridurre gli errori.
Coach Priftis vuole aprire un nuovo ciclo: "Serve precisione per limitare il contropiede"
Coach Priftis punta a iniziare un nuovo ciclo con la Una Hotels, forte del primo posto nel ‘Girone J’ della prima fase di Fiba Europe Cup.
Calcio: Cagliari, Nicola: 'diamo il massimo ma senza frenesia'Zappa e Luvumbo pronti. Coman acciaccato, ma sarà nel gruppo. E poi c'è Mina, appena arrivato dal Sud America. Cagliari pronto alla sfida delle sfide con il Monza alla Domus domani alle 12.30. Nicola ... ansa.it
Nicola, Cagliari salvo? Daremo il massimo sino alla fineCagliari domani alle 15 alla Domus contro l'Udinese: può essere il definitivo lasciapassare per la salvezza. Davide Nicola, ex bianconero, non vuole fare tabelle. Ma indica la strada: Da qui alla ... ansa.it
