La diciannovesima giornata di campionato mette di fronte Nutribullet Treviso e Olimpia Milano. La partita si gioca lunedì sera alle 20:30 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Treviso cerca di migliorare la sua posizione in classifica, mentre Milano punta a consolidare il primato. Coach Nicola ha appena parlato di massimizzare la fisicità e di ridurre gli errori, aspetti fondamentali per ottenere una vittoria. La sfida promette intensità e tanti spunti da seguire da vicino.

la diciannovesima giornata della stagione propone una sfida decisiva tra nutribullet treviso basket e olimpia milano, in programma lunedì sera alle 20:30. due roster di alto livello si fronteggiano in una contesa che richiede intensità fisica, difesa pronta e gestione accurata dei possessi. treviso è determinata a proseguire il percorso di crescita tracciato nelle ultime uscite, mantenendo alta la concentrazione per trasformare ogni occasione in un reale vantaggio. treviso mira a consolidare i progressi mostrati nel periodo recente, pur riconoscendo che i dettagli possono fare la differenza. contro milano, squadra vocata a una notevole fisicità e a uno spirito combattivo, sarà cruciale limitare gli errori che, in questa cornice, hanno un peso significativo.

Coach Nicola: " il massimo in fisicità e limitare gli errori

Il centrocampista Pobega ha commentato la partita, sottolineando lo spirito combattivo e la necessità di ridurre gli errori.

Coach Priftis punta a iniziare un nuovo ciclo con la Una Hotels, forte del primo posto nel ‘Girone J’ della prima fase di Fiba Europe Cup.

