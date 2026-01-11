Il centrocampista Pobega ha commentato la partita, sottolineando lo spirito combattivo e la necessità di ridurre gli errori. Durante il match, si è verificato un episodio controverso, con Pobega che ha commentato un tackle sull’arbitro come un’azione dettata da regole per furbi. Il Bologna, in una sfida decisiva per l’Europa, ha mostrato segnali di ripresa, anche se il risultato finale ha premiato gli avversari dopo un’intensa battaglia.

Il Bologna è tornato: non a vincere, ma a giocare sui propri livelli. A Como, in una partita da dentro o fuori per l’ Europa, la beffa arriva a pochi minuti dalla fine, dopo che i rossoblù avevano dato la sensazione di aver messo in scacco gli avversari sotto il profilo tecnico e fisico. Finisce in pareggio, ma questa volta è un pari che lascia la sensazione che la china dell’ultimo periodo possa essere scalata e che il Bologna possa ricominciare a correre. Ma senza tre punti, guai a pensare che sia fatta. Parola di Tommaso Pobega (nella foto a destra): "Non mi piace cantare vittoria prima del tempo e dire che siamo tornati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrocampista: "Abbiamo lottato con coraggio, però dobbiamo limitare gli errori». Pobega in tackle sull’arbitro: "È un regolamento per furbi»

Leggi anche: Napoli Milan, Allegri nel post gara: «Abbiamo affrontato un Napoli forte. Noi dobbiamo lavorare sui gol presi. Sull’arbitro…»

Leggi anche: Gasp: "Abbiamo fatto errori grossolani. Le decisioni dell'arbitro? Tutte giuste, non come col Napoli"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il centrocampista: Abbiamo lottato con coraggio, però dobbiamo limitare gli errori». Pobega in tackle sull’arbitro: È un regolamento per furbi».

Il centrocampista: "Abbiamo lottato con coraggio, però dobbiamo limitare gli errori». Pobega in tackle sull’arbitro: "È un regolamento per furbi» - A Como, in una partita da dentro o fuori per l’ Europa, la beffa arriva a pochi minuti dalla fine, dopo che i rossoblù avevano dat ... sport.quotidiano.net