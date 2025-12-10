Coach Priftis vuole aprire un nuovo ciclo | Serve precisione per limitare il contropiede

Coach Priftis punta a iniziare un nuovo ciclo con la Una Hotels, forte del primo posto nel ‘Girone J’ della prima fase di Fiba Europe Cup. L’obiettivo è migliorare la fase difensiva, concentrandosi sulla precisione per limitare il contropiede avversario e prepararsi al meglio per le prossime sfide sul palcoscenico europeo.

Dopo aver chiuso al primo posto il ‘Girone J’ della prima fase di Fiba Europe Cup, la Una Hotels è pronta a tornare sul palcoscenico europeo. I biancorossi, alle 20, sul parquet della ‘Dražen Petrovic Arena’ di Zagabria troveranno stasera il Cedevita Junior nel match inaugurale del ‘Second Round’. "Iniziamo la seconda fase del nostro percorso europeo e vogliamo farlo con il piede giusto, lottando per la vittoria", ha spiegato coach Priftis (nella foto). "Dobbiamo insistere sugli aspetti positivi mostrati contro nella gara di campionato con Brescia. Il Cedevita è una squadra croata tradizionale, con giovani giocatori locali di talento, alcuni elementi di esperienza e un paio di americani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it