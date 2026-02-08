Clusone malore durante la Messa | don Giuliano Borlini soccorso e rianimato in chiesa

Durante la messa a Clusone, un sacerdote ha avuto un malore. Don Giuliano Borlini è stato soccorso subito e rianimato in chiesa, mentre i fedeli assistevano in silenzio. La situazione si è sbloccata grazie all’intervento tempestivo dei presenti e all’arrivo dei soccorsi.

Clusone. Attimi di paura durante la Messa di domenica 8 febbraio nella chiesa della Beata Vergine del Paradiso. L’arciprete don Giuliano Borlini, 74 anni, si è sentito male, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, intorno alle 8.30, proprio durante la funzione domenicale. A intervenire per prime sono state una pediatra e un’ infermiera della sala operatoria di Piario presenti tra i fedeli che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medica dotata di defibrillatore. Don Borlini si è ripreso ed è stato trasportato all’Ospedale di Seriate gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Clusone Messa Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra Un uomo di 54 anni è stato salvato in extremis in ospedale dopo aver avuto un malore mentre si allenava. Monossido in chiesa, malore a fine messa: pensionata soccorsa a Codogno Durante la messa delle 9 a Codogno, una pensionata ha accusato un malore dovuto a un possibile monossido. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Clusone Messa Malore durante la Messa, in ospedale l’arciprete di ClusoneMalore durante la Messa a Clusone domenica 8 febbraio intorno alle 8.30. A sentirsi male monsignor Giuliano Borlini, arciprete di Clusone, 75 anni, che stava celebrando davanti ai fedeli la Messa al ... ecodibergamo.it Clusone, malore durante la Messa: don Giuliano Borlini soccorso e rianimato in chiesaL’arciprete, 74 anni, si è sentito male intorno alle 8.30 di domenica 8 febbraio. Decisivo l’intervento immediato di una pediatra e di un’infermiera presenti tra i fedeli, che hanno praticato il massa ... bergamonews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.