Clizia Incorvaia dopo le accuse della moglie di Sarcina | Costretta a dire la verità

Clizia Incorvaia è stata ospite a Verissimo, dove ha affrontato di nuovo il suo rapporto complicato con l’ex marito Francesco Sarcina. La donna ha spiegato di aver dovuto parlare, anche sotto pressione, per dire la verità su alcune accuse che le sono state rivolte. La puntata è stata un’occasione per chiarire alcuni punti e rispondere alle ultime polemiche che la coinvolgono da settimane.

(Adnkronos) – Clizia Incorvaia è stata ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per tornare a parlare del complicato rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina e delle polemiche che l'hanno coinvolta nelle ultime settimane. L'influencer aveva già affrontato pubblicamente la vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di . La moglie di Sarcina replica a Clizia Incorvaia dopo l'intervista: "Vergogna, la verità è molto diversa da come la racconti" Dopo l'intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha scelto di rispondere pubblicamente, commentando le dichiarazioni dell'ex moglie dell'artista. Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: "Non ho denunciato per proteggere mia figlia, non ho paura di dire la verità" Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Nayra Garibo, moglie del cantante. #CliziaIncorvaia ha rotto il silenzio e ha risposto all'attuale moglie dell'ex marito Sarcina: "Donne che odiano altre donne"

