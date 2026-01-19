La moglie di Sarcina replica a Clizia Incorvaia dopo l’intervista | Vergogna la verità è molto diversa da come la racconti

Dopo l’intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha scelto di rispondere pubblicamente, commentando le dichiarazioni dell’ex moglie dell’artista. La replica si concentra sulla differenza tra quanto raccontato e la realtà dei fatti, evidenziando come la verità sia diversa da quella presentata in televisione. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra i protagonisti coinvolti.

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Verissimo da Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, moglie dell’ex leader de Le Vibrazioni, ha deciso di rompere il silenzio e replicare con durezza. Garibo ha accusato Incorvaia di sfruttare la relazione passata con Sarcina, sua figlia e persino il suo legame con la defunta suocera Eleonora Giorgi, per ottenere visibilità mediatica. Allo stesso modo, secondo Garibo, Incorvaia farebbe leva su presunti episodi di violenza subiti nella precedente relazione, semplicemente perché si tratta di un tema attuale e sensibile. Clizia Incorvaia è stata recentemente prosciolta dall’accusa di pubblicare le immagini di sua figlia Nina sui social a scopo di lucro senza il consenso del padre, Sarcina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

