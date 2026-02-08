Clizia Incorvaia a Verissimo la separazione da Francesco Sarcina e la vicenda giudiziaria

Questa domenica a Verissimo, Clizia Incorvaia torna in tv. L’influencer parlerà della sua separazione da Francesco Sarcina e dei problemi giudiziari che ha affrontato di recente. La donna ha deciso di affrontare tutto davanti alle telecamere, lasciando da parte silenzi e reticenze.

(Adnkronos) – Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Secondo le anticipazioni, l'influencer tornerà nel salotto di Silvia Toffanin dopo "gli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina". L'influencer ospite a Verissimo lo scorso 18 gennaio aveva parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. Il caso si è concluso lo scorso 17 dicembre con il suo proscioglimento dalle accuse dell'ex marito.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

