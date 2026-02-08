Clizia Incorvaia a Verissimo accusa apertamente Sarcina | Botte tradimenti e ricatti

La guerra tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non si ferma. L’influencer è tornata a Verissimo e ha raccontato di più sui problemi che hanno segnato il loro matrimonio. Parla di botte, tradimenti e ricatti, puntando il dito contro l’ex. La vicenda si fa sempre più intricata, con accuse pesanti da entrambe le parti.

Continua la battaglia tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. L'influencer è tornata a Verissimo per svelare nuovi retroscena del suo matrimonio finito con il leader de Le Vibrazioni. E lanciando delle accuse pesantissime che non lasceranno di certo indifferente il cantante, con il quale i rapporti sono piuttosto freddi nonostante la figlia in comune Nina, nata dieci anni fa. Clizia Incorvaia a Verissimo, le accuse a Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Tra ricordi, accuse e chiarimenti, Clizia Incorvaia ha rivissuto a Verissimo un percorso personale fatto di amore, separazione e battaglie giudiziarie.

