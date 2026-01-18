Clizia Incorvaia lo sfogo a Verissimo dopo l’assoluzione | accuse silenzi e ferite mai chiuse con Sarcina

Clizia Incorvaia, recentemente assoluta dalle accuse di Francesco Sarcina, ha deciso di parlare pubblicamente a Verissimo. Dopo mesi di silenzio e difficili confronti, l’ex moglie dell’artista ha condiviso il suo punto di vista, affrontando temi legati alle accuse, ai silenzi e alle ferite ancora aperte. Questa intervista rappresenta un momento importante di confronto e chiarimento sulla vicenda che l’ha coinvolta negli ultimi tempi.

L'assoluzione e il ritorno in tv dopo mesi di accuse. Clizia Incorvaia torna a parlare pubblicamente dopo il proscioglimento dalle accuse mosse dall'ex marito Francesco Sarcina, che l'aveva denunciata sostenendo che pubblicasse immagini della loro figlia Nina, oggi decenne, con finalità di lucro. Ospite di Verissimo, l'influencer e attrice racconta il peso di una vicenda giudiziaria che, al di là dell'esito, ha lasciato segni profondi sul piano personale e genitoriale. «Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre», afferma Incorvaia, 45 anni. «Ho sempre protetto mia figlia, l'ho sempre preservata.

Clizia Incorvaia ha recentemente ottenuto l'assoluzione dal Tribunale di Roma, chiudendo così una vicenda legata alla denuncia del suo ex marito Sarcina. La questione riguardava le foto della loro figlia minorenne Nina pubblicate sui social a fini commerciali. La decisione conferma l'innocenza dell'influencer, segnando una svolta importante nella vicenda giudiziaria. «Sono contenta di questa sentenza, ha dato giustizia a una verità importante». Clizia Incorvaia ha scelto di parlare di nuovo pubblicamente, ospite a Verissimo, dopo le accuse ricevute dall'ex marito Francesco Sarcina che sosteneva pubblicasse le foto della f

