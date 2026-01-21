Adesso Clizia Incorvaia è nei guai Sarcina vuole denunciarla e l’accusa è molto pesante | i fatti

Recenti sviluppi hanno portato a una crescente tensione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Secondo le fonti, Sarcina avrebbe deciso di procedere con una denuncia nei confronti di Incorvaia, accusandola di fatti gravi. La situazione si sta intensificando, lasciando aperti diversi interrogativi sulle reali motivazioni e le conseguenze di questa disputa. Restano da chiarire i dettagli di quanto accaduto e le eventuali implicazioni legali.

La tensione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sembra aver superato un nuovo punto di non ritorno. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’influencer nel salotto di Verissimo, la vicenda privata tra i due ex coniugi si è trasformata in un caso pubblico destinato, con ogni probabilità, a finire nelle aule di tribunale. A intervenire con parole durissime è stata Nayra Garibo, attuale compagna del cantante, che ha parlato apertamente di una possibile denuncia per diffamazione e di conseguenze molto serie. Sarcina e Clizia Incorvaia, scoppia (un’altra volta) la guerra: cosa ha detto lei a Verissimo?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

