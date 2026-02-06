L’Italia si piazza al terzo posto nella classifica della prova a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al termine della prima giornata, i nostri pattinatori sono riusciti a salire sul podio provvisorio, anche se manca ancora il corto individuale maschile per definire le prime cinque qualificate. La competizione si decide nelle prossime ore, quando si completeranno le esibizioni e si scoprirà chi si giocherà le medaglie con la prova libera.

Al termine della prima giornata del team event del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l’ Italia si porta al terzo posto, quando manca soltanto il corto individuale maschile per definire le prime cinque classificate che andranno a giocarsi le medaglie con i liberi. Al comando, con 25 punti sui 30 disponibili, ci sono gli Stati Uniti, davanti al Giappone, secondo a quota 23, mentre occupa il terzo gradino del podio virtuale l’Italia, che si attesta a quota 22. Quarta piazza per la Georgia con 20, appena davanti al Canada, quinto con 19. Al momento resterebbe esclusa dalla seconda parte di gara la Francia, sesta con 17, mentre sono ormai fuori dai giochi (e dai Giochi) la Corea del Sud e la Gran Bretagna, appaiate a quota 11, la Cina, nona con 10, e la Polonia, decima ed ultima a quota 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza in solitaria!

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dopo la prima giornata di gare a squadre alle Olimpiadi, l’Italia si piazza al terzo posto grazie a una prova impressionante di Gutmann.

In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Champions League, classifica del girone unico dopo l’ultima giornata; Serie A2 Tigotà – Il Monday Night di Brescia vale la testa della classifica: 3-0 a Melendugno e sorpasso a Costa Volpino e Talmassons; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Winter Cup Serie B: I favoriti lasciano subito il segno.

Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza in solitaria!Al termine della prima giornata del team event del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l'Italia si porta al terzo posto, ... oasport.it

Campionato a squadre - Coppa Brema 2025. Le classificheGli atleti del Circolo Canottieri Aniene vincono anche quest'anno le classifiche maschile e femminile di serie A1 del campionato nazionale a squadre - Coppa Caduti di Brema. L'edizione 2025 vede il ... federnuoto.it

Ci sono tre #azzurri in cima alla classifica nella seconda prova della discesa dei #Giochi Olimpici Invernali di #MilanoCortina 2026 a #Bormio. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

Tre italiani davanti a tutti! Scopriamo la classifica della prova di discesa alle Olimpiadi facebook