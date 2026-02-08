Classifica curling misto | perché l’Italia è qualificata con un turno di anticipo

L’Italia si qualifica alle semifinali del curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo cinque giornate di round robin, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno già conquistato il biglietto per la fase finale, anche se hanno perso l’ultima partita contro la Gran Bretagna. La coppia azzurra ha dimostrato solidità e nervi saldi, garantendosi un turno di anticipo. Ora puntano a proseguire il cammino e cercare di conquistare una medaglia.

Al termine della quinta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si conoscono le quattro semifinaliste: Amos Mosaner e Stefania Constantini, nonostante la sconfitta con la Gran Bretagna, staccano il pass per il penultimo atto. I risultati giunti nella dodicesima sessione, infatti, permettono all’Italia di avere la certezza aritmetica di essere tra le prime quattro anche in caso di sconfitta contro gli Stati Uniti domattina: il match contro gli statunitensi servirà solo a definire l’avversaria degli azzurri (gli USA stessi o ancora la Gran Bretagna). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica curling misto: perché l’Italia è qualificata con un turno di anticipo Approfondimenti su Milano Cortina2026 Classifica curling misto: vittoria di platino per l’Italia, sarà volata per la semifinale! L’Italia conquista un’altra vittoria nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Classifica curling misto Olimpiadi: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partite L’Italia del curling si gioca tutto nelle ultime due partite del torneo di doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Italia di cuore e di fortuna, ma che vittoria! Norvegia ko 6-5; Curling doppio misto, Constantini e Mosaner centrano la terza vittoria: azzurri quarti in classifica; Classifica curling misto: vittoria di platino per l’Italia, sarà volata per la semifinale!; Curling: tutte le regole per seguirlo a Milano-Cortina 2026. Classifica curling misto Olimpiadi: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partiteProsegue la quinta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Amos Mosaner e ... oasport.it LIVE Italia-Cechia 8-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.58 Per il momento è tutto amici di ... oasport.it AGGIORNAMENTO CLASSIFICA CURLING Volata finale per la semi del #Curling! L'Italia è seconda ma il calendario è di fuoco: restano Gran Bretagna e lo scontro diretto decisivo con gli USA. Serve una vittoria per blindare la top 4 e tenere dietro la S x.com Fenomenale il duo azzurro! Seconda vittoria giornaliera, per il duo misto del Curling Costantini-Mosaner piegano l'Estonia per 7 a 4. Una vittoria sofferta ma pesantissima per la classifica! Per ascoltare l'evento integrale https://api.spreaker.com/v2/episode facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.