Classifica curling misto | vittoria di platino per l’Italia sarà volata per la semifinale!

L’Italia conquista un’altra vittoria nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini vincono contro la Norvegia e si avvicinano alle semifinali. La partita è stata dura, ma alla fine la loro determinazione ha fatto la differenza. Ora sono più vicini a un pass per la fase finale.

Si completa la quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Amos Mosaner e Stefania Constantini potrebbero aver compiuto un passo decisivo verso le semifinali con la sofferta vittoria ai danni della Norvegia. Complici i risultati arrivati nella nona sessione, l’ Italia aggancia al secondo posto gli Stati Uniti, non ancora incontrati, con 4 vittorie in 6 incontri. In testa alla graduatoria, ad una sola vittoria dalla certezza aritmetica del primo posto, e con il pass per le semifinali già in tasca, grazie a sette successi in altrettanti incontri, c’è la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica curling misto: vittoria di platino per l’Italia, sarà volata per la semifinale! Approfondimenti su Milano Cortina2026 LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: match spartiacque verso la semifinale Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto. Curling doppio misto, Italia ko con la Svezia: semifinale ora più lontana Nel torneo olimpico di curling doppio misto, l’Italia perde contro la Svezia con un risultato di 9-4. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Curling doppio misto, Constantini e Mosaner centrano la terza vittoria: azzurri quarti in classifica; Constantini-Mosaner, esordio vincente nel doppio misto! Corea ko 8-4; Curling, USA e Canada a punteggio pieno. Crolla la Svizzera, attesa per il ritorno dell’Italia; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia. Classifica curling misto Olimpiadi: Canada in fuga, Constantini/Mosaner devono inseguireDopo la seconda giornata del round robin sono sesti Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it Classifica curling misto: l’Italia resta in zona semifinali, ma si è riaperto tuttoLa quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non è foriera di buone nuove per ... oasport.it Fenomenale il duo azzurro! Seconda vittoria giornaliera, per il duo misto del Curling Costantini-Mosaner piegano l'Estonia per 7 a 4. Una vittoria sofferta ma pesantissima per la classifica! Per ascoltare l'evento integrale https://api.spreaker.com/v2/episode facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Curling, doppio misto: Italia-Estonia 7-4: Costantini-Mosaner a tre vittorie e una sconfitta Azzurri terzi in classifica dietro Gran Bretagna e USA #SkySport x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.