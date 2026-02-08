Cittadella vince a Lumezzane in Serie C | gol di Perretta e pagelle positive per giovani Gobbato e Zilio

Questa mattina il Cittadella conquista una vittoria importante sul campo del Lumezzane. La squadra di mister Iori segna un gol di Perretta e porta a casa tre punti fondamentali in vista della fine del campionato. Buone le prestazioni dei giovani Gobbato e Zilio, che si sono fatti notare in campo.

La vittoria esterna del Cittadella sul campo del Lumezzane, per 1-0, nella 25ª giornata del campionato di Serie C, girone A, è stata firmata da un gol di Perretta che ha regalato tre punti di platino alla squadra allenata da mister Iori. Il match, disputato sabato 7 febbraio 2026 allo Stadio Tullio Salieri di Lumezzane, ha visto brillare alcuni elementi del Cittadella, in particolare la giovane difesa e l’attaccante Falcinelli, mentre il Lumezzane, guidato da mister Troise, ha faticato a trovare spazi e concretezza. La partita si è svolta con un cielo poco o parzialmente nuvoloso e una temperatura di 11 gradi, con venti deboli da est e una probabilità di pioggia inferiore al 2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Cittadella conquista una vittoria al 95° minuto sul campo del Lumezzane.

Questa mattina si sono svolti i giudizi sui singoli del Cittadella, che ha battuto il Lumezzane nella 25ª giornata di Serie C.

Lumezzane-Cittadella 1-2, Perretta fa esplodere i granata nel finale: Iori torna a vincere dopo un meseIl Cittadella di Manuel Iori torna a vincere dopo un mese e lo fa contro il Lumezzane, grazie al gol in pieno recupero di Peretta ... padovasport.tv

Serie C, Lumezzane-Cittadella 1-2: vittoria al fotofinish, decide Perretta al 95'Con una rete al 95' dell'ultimo arrivato Perretta, il Cittadella dà un calcio alla crisi e riesce ad espugnare Lumezzane, portando a casa tre punti d'oro e una vittoria pesantissima. Un epilogo beffa ... corrieredelveneto.corriere.it

