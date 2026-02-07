Serie C Lumezzane-Cittadella | le pagelle degli uomini di Iori

Questa mattina si sono svolti i giudizi sui singoli del Cittadella, che ha battuto il Lumezzane nella 25ª giornata di Serie C. I giocatori sono usciti dal campo con giudizi diversi: alcuni hanno brillato, altri hanno commesso errori. La vittoria permette al Cittadella di mantenere la posizione in classifica, mentre il Lumezzane dovrà lavorare per migliorare. La cronaca si è concentrata sulle prestazioni di alcuni uomini chiave e sulle decisioni dell’allenatore.

Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la vittoria contro il Lumezzane nella 25ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Saro 6,5; Gobbato 7, Zilio 7, D'Alessio 6; Ghezzi 6,5 (dal 30' s.t. Stronati 5,5), Amatucci 6,5, Barberis 6,5 (dal 30' s.t. Perretta 7,5).

