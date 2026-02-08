Cittadella vittoria al 95° a Lumezzane | Perretta libera la squadra di Iori dalla crisi

Il Cittadella conquista una vittoria al 95° minuto sul campo del Lumezzane. Perretta segna il gol decisivo, dando ossigeno alla squadra di Iori. La vittoria mette fine a un periodo difficile e dà nuova fiducia ai giocatori.

Il Cittadella ha colto una vittoria al 95? minuto sul campo del Lumezzane, un risultato che ha sciolto la tensione e restituito serenità a mister Iori e alla sua squadra dopo un periodo di risultati negativi. Il gol decisivo di Perretta, arrivato nel finale di una partita combattuta, ha regalato tre punti fondamentali ai granata, che si proiettano con rinnovato ottimismo verso i prossimi impegni del campionato di Serie C. La vittoria, conquistata sabato 7 febbraio 2026, rappresenta una boccata d’aria fresca per un ambiente che da qualche settimana si trovava a fronteggiare difficoltà e incertezze.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si sono svolti i giudizi sui singoli del Cittadella, che ha battuto il Lumezzane nella 25ª giornata di Serie C.

Dopo la vittoria nel derby contro la Virtus Verona, il Cittadella si prepara a proseguire il cammino nel girone di ritorno.

Serie C, Lumezzane-Cittadella 1-2: vittoria al fotofinish, decide Perretta al 95'Con una rete al 95' dell'ultimo arrivato Perretta, il Cittadella dà un calcio alla crisi e riesce ad espugnare Lumezzane, portando a casa tre punti d'oro e una vittoria pesantissima. Un epilogo beffa ... corrieredelveneto.corriere.it

Lumezzane-Cittadella 1-2, Perretta al 95? regala tre punti d’oro a Iori: vittoria col brivido al SaleriLUMEZZANE – CITTADELLA 1-2 Marcatori: 62' Falcinelli, 89' Napolitano, 95' Perretta LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Beidi, Mancini (78' Napolitano); Rocca, Calangiuli (61' De Marino), Ro ... trivenetogoal.it

