Mens Sana furto nell’auto di un giocatore E in centro uomo trova gomme squarciate

Ancora un episodio di vandalismo nel cuore della città. Questa volta, un giocatore della Mens Sana ha subito un furto nell’auto, mentre in centro un uomo ha trovato le gomme squarciate. Un fenomeno che si ripete, come accaduto a fine ottobre, quando l’auto dell’allenatore delle giovanili della stessa squadra era stata danneggiata. Un segnale preoccupante che mette in allarme la comunità.

© Lanazione.it - Mens Sana, furto nell’auto di un giocatore. E in centro uomo trova gomme squarciate E’ successo ancora. L’ultimo volta accadde all’allenatore delle giovanili della Mens Sana, era fine ottobre, quando venne spaccato il vetro della sua macchina. E i ladri portarono via dall’interno anche la borsa dove c’era il computer del mister. Un episodio accaduto nel posteggio davanti agli uffici della società. Nessuno sapeva spiegare come mai. Proprio ieri lì un furto simile. Questa volta ad essere presa di mira la vettura di un giocatore, parcheggiata nella stessa area. Comunque sia davanti agli uffici. L’effrazione nella pausa pranzo, il giocatore era entrato per allenarsi intorno alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Stella di David sul cofano e gomme squarciate all’auto della sindacalista per la casa: “Mi attaccano per il mio lavoro” Leggi anche: Troppa Mens Sana Siena per il Centro Tecnico BM Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mens Sana, furto nell’auto di un giocatore. E in centro uomo trova gomme squarciate - L’ultimo volta accadde all’allenatore delle giovanili della Mens Sana, era fine ottobre, quando venne spaccato ... lanazione.it

La Mens Sana Mesagne torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Nuova Matteotti Corato. 12ª giornata – Serie C Puglia Mens Sana Mesagne vs Nuova Matteotti Corato Sabato 20 dicembre Ore 18:30 Palazzetto dello Sport “R. De Francesco” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.